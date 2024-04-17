Дні спікера Джонсона минають, – політик зі США припустив долю пакета допомоги Україні

Законопроєкт про допомогу Україні досі у підвішеному стані. Спікер Палати представників США Майк Джонсон уже запропонував розділити спільний пакет підтримки, пропонуючи виставити на голосування чотири окремі законопроєкти – для України, Ізраїлю, Тайваню та нацбезпеки США.

Водночас довга затримка з голосуванням може обернутися для Джонсона втратою посади. Детальніше про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

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Джонсон ходить по лезу ножа

Спікер Палати представників США Майк Джонсон під час закритої конференції представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки. Водночас деталі законопроєктів поки невідомі.

План Джонсона полягає в тому, аби розглядати чотири законопроєкти під однією процедурною нормою, яка зробила б можливим процес внесення поправок.

Це лицемірство, коли люди кажуть про ленд-ліз, про кредит. Тому що врешті-решт допомога є, якби її не гальмувала Республіканська фракція, яку контролюють трампісти. Якби був готовий будь-який варіант, демократи б його підтримали. Але немає готового варіанту, крім того, за який проголосував Сенат, де допомога Україні була безповоротною,

– зазначив Юрій Рашкін.

Нові законопроєкти, які запропонував Джонсон, мають кредитну основу допомоги для України. Водночас створення законопроєкту (нагадаємо, повної версії спікер ще не представив) вимагає часу.

"Джонсон з нічого з'явився у Республіканській партії, з нічого він і піде. Він казав врегулювати питання з кордоном, коли це зробили – його не влаштувало. Він не ставитиме допомогу Україні на голосування, якщо не боїться втратити свою роботу. Бо якщо він не втратить свою роботу на першому голосуванні, бо його підтримають демократи, то втратить на наступному, бо він не може існувати на штиках опозиції. Його дні закінчуються", – наголосив Рашкін.

Американський депутат переконаний, що у Конгресі не голосуватимуть зараз за жоден із законів. Тому що пріоритетним є законопроєкт про допомогу Україні, а його Джонсон не хоче ставити на голосування. Ситуація насправді критична. Вона впливає і на демократів, і на республіканців, і на репутацію Сполучених Штатів, а на Україну – й поготів.

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