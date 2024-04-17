Дни спикера Джонсона проходят, – политик из США предположил судьбу пакета помощи Украине

Законопроект о помощи Украине до сих пор в подвешенном состоянии. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон уже предложил разделить общий пакет поддержки, предлагая выставить на голосование четыре отдельных законопроекта - для Украины, Израиля, Тайваня и нацбезопасности США.

В то же время долгая задержка с голосованием может обернуться для Джонсона потерей должности. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

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Джонсон ходит по лезвию ножа

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во время закрытой конференции представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и финансировании национальной безопасности. В то же время детали законопроектов пока неизвестны.

План Джонсона заключается в том, чтобы рассматривать четыре законопроекта под одной процедурной нормой, которая сделала бы возможным процесс внесения поправок.

Это лицемерие, когда люди говорят о ленд-лизе, о кредите. Потому что в конце концов помощь есть, если бы ее не тормозила Республиканская фракция, которую контролируют трамписты. Если бы был готов любой вариант, демократы бы его поддержали. Но нет готового варианта, кроме того, за который проголосовал Сенат, где помощь Украине была безвозвратной,

– отметил Юрий Рашкин.

Новые законопроекты, которые предложил Джонсон, имеют кредитную основу помощи для Украины. В то же время создание законопроекта (напомним, полной версии спикер еще не представил) требует времени.

"Джонсон из ничего появился в Республиканской партии, из ничего он и уйдет. Он говорил урегулировать вопрос с границей, когда это сделали – его не устроило. Он не будет ставить помощь Украине на голосование, если не боится потерять свою работу. Потому что если он не потеряет свою работу на первом голосовании, ведь его поддержат демократы, то потеряет на следующем, потому что он не может существовать на штыках оппозиции. Его дни заканчиваются", – подчеркнул Рашкин.

Американский депутат убежден, что в Конгрессе не будут голосовать сейчас ни за один из законов. Потому что приоритетным является законопроект о помощи Украине, а его Джонсон не хочет ставить на голосование. Ситуация на самом деле критическая. Она влияет и на демократов, и на республиканцев, и на репутацию Соединенных Штатов, а на Украину – и подавно.

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