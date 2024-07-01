Крок у зворотному напрямку: чому відносини між Китаєм та Росією можуть погіршитись

Владімір Путін шукає союзників, щоб мати можливість продовжувати війну проти України. Його основними партнерами зараз є Китай та Північна Корея. Ймовірно, Сі Цзіньпіню, не до вподоби відносини, які кремлівський диктатор будує із Кім Чен Ином.

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що Путін намагається балансувати на зовнішньополітичній арені. Проте таких можливостей у нього небагато, завдяки ефективній співпраці України із західними партнерами.

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Росія у складній ситуації

Світові лідери докладають зусилля, щоб ізолювати Росію з усіх сфер цивілізованого життя. Путіну доводиться налагоджувати співпрацю із певними країнами, зокрема Китаєм. На думку політолога, Росія стає васалом КНР.

Путіну це дуже не подобається. Як би у Росії не кричали, що поважають китайський народ та їхнього лідера, але все ж там хочуть співпрацювати також із КНДР. Путін так намагається показати, що має й інші можливості,

– зауважив Ігор Чаленко.

Китай постачає Росії верстати для оборонно-промислового комплексу, підтримує логістику окупантів. Політолог наголосив, що 70% санкційної продукції на територію Росії надходить із Китаю. Проте це все, що Пекін готовий надавати Москві.

"Тому Путін намагається отримати необхідний для себе ресурс, зокрема артилерію, балістичні ракети, особовий склад, у Північній Кореї. Де-факто виникає конфлікт між Пхеньяном та Пекіном", – припустив Чаленко.

Плани Китаю

Китай підтримував Росію, готуючи власний "мирний план" врегулювання ситуації в Україні. Ці дії, за словами політолога, у публічній сфері були спрямовані на припинення війни.

Путін же затягує війська Північної Кореї в Україну, поки інженерні, однак це може змінитись. Такі дії, очевидно, є кроком у зворотному напрямку. Це руйнує всю дипломатичну роботу, яку здійснює Пекін,

– сказав він.

Ігор Чаленко додав, якщо Китай буде не задоволений співпрацею із Росією, то зможе дуже швидко припинити її.