Шаг в обратном направлении: почему отношения между Китаем и Россией могут ухудшиться

Владимир Путин ищет союзников, чтобы иметь возможность продолжать войну против Украины. Его основными партнерами сейчас являются Китай и Северная Корея. Вероятно, Си Цзиньпиню, не нравится отношения, которые кремлевский диктатор строит с Ким Чен Ыном.

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что Путин пытается балансировать на внешнеполитической арене. Однако таких возможностей у него немного, благодаря эффективному сотрудничеству Украины с западными партнерами.

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Россия в сложной ситуации

Мировые лидеры прилагают усилия, чтобы изолировать Россию из всех сфер цивилизованной жизни. Путину приходится налаживать сотрудничество с определенными странами, в частности Китаем. По мнению политолога, Россия становится вассалом КНР.

Путину это очень не нравится. Как бы в России не кричали, что уважают китайский народ и их лидера, но все же там хотят сотрудничать также с КНДР. Путин так пытается показать, что имеет и другие возможности,

– отметил Игорь Чаленко.

Китай поставляет России станки для оборонно-промышленного комплекса, поддерживает логистику оккупантов. Политолог отметил, что 70% санкционной продукции на территорию России поступает из Китая. Однако это все, что Пекин готов предоставлять Москве.

"Поэтому Путин пытается получить необходимый для себя ресурс, в частности артиллерию, баллистические ракеты, личный состав, в Северной Корее. Де-факто возникает конфликт между Пхеньяном и Пекином", – предположил Чаленко.

Планы Китая

Китай поддерживал Россию, готовя собственный "мирный план" урегулирования ситуации в Украине. Эти действия, по словам политолога, в публичной сфере были направлены на прекращение войны.

Путин же затягивает войска Северной Кореи в Украину, пока инженерные, однако это может измениться. Такие действия, очевидно, являются шагом в обратном направлении. Это разрушает всю дипломатическую работу, которую осуществляет Пекин,

– сказал он.

Игорь Чаленко добавил, если Китай будет не доволен сотрудничеством с Россией, то сможет очень быстро прекратить его.