Владимир Зеленский рассказал в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer, что Путин начал сотрудничать с Ким Чен Ыном по меньшей мере по двум причинам, пишет 24 Канал.

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Зеленский объяснил, сколько артиллерии у КНДР

Владимир Зеленский рассказал, что сотрудничать с Северной Кореей Путина заставила политическая изоляция и нехватка артиллерии.

Есть несколько миллионов артиллерийских снарядов в Северной Корее. Путину просто нужно нужна эта артиллерия. То есть он рискует отношениями с Китаем из-за того, что нехватка снарядов. И это хороший сигнал для наших воинов – не все так хорошо на поле боя в России,

– рассказал Зеленский.

По его словам, запасы артиллерийских снарядов в Северной Корее меньше, чем Россия использовала в течение года.

Владимир Зеленский уточнил, что у Ким Чен Ына на складах ориентировочно 5 миллионов запасов артиллерийских снарядов.

"Это говорит о том, что все они ему (КНДР – Путину – 24 Канал) дать не могут, потому что им нужны запасы. Но и понимание для всех партнеров, что, давайте не будем говорить о долгой войне", – объяснил Зеленский.

Он уточнил, что у Путина нет сил, однако есть желание воевать, а у Украины – нет такого желания.

Кстати, иностранные СМИ неоднократно писали, что КНДР передает России оружие. В частности, передавали артиллерийские снаряды в большом количестве. Подробнее читайте по ссылке.