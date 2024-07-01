Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що Путін намагається балансувати на зовнішньополітичній арені. Проте таких можливостей у нього небагато, завдяки ефективній співпраці України із західними партнерами.

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Росія у складній ситуації

Світові лідери докладають зусилля, щоб ізолювати Росію з усіх сфер цивілізованого життя. Путіну доводиться налагоджувати співпрацю із певними країнами, зокрема Китаєм. На думку політолога, Росія стає васалом КНР.

Путіну це дуже не подобається. Як би у Росії не кричали, що поважають китайський народ та їхнього лідера, але все ж там хочуть співпрацювати також із КНДР. Путін так намагається показати, що має й інші можливості,

– зауважив Ігор Чаленко.

Китай постачає Росії верстати для оборонно-промислового комплексу, підтримує логістику окупантів. Політолог наголосив, що 70% санкційної продукції на територію Росії надходить із Китаю. Проте це все, що Пекін готовий надавати Москві.

"Тому Путін намагається отримати необхідний для себе ресурс, зокрема артилерію, балістичні ракети, особовий склад, у Північній Кореї. Де-факто виникає конфлікт між Пхеньяном та Пекіном", – припустив Чаленко.

Плани Китаю

Китай підтримував Росію, готуючи власний "мирний план" врегулювання ситуації в Україні. Ці дії, за словами політолога, у публічній сфері були спрямовані на припинення війни.

Путін же затягує війська Північної Кореї в Україну, поки інженерні, однак це може змінитись. Такі дії, очевидно, є кроком у зворотному напрямку. Це руйнує всю дипломатичну роботу, яку здійснює Пекін,

– сказав він.

Ігор Чаленко додав, якщо Китай буде не задоволений співпрацею із Росією, то зможе дуже швидко припинити її.