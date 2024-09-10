Росія вперше допомагатиме Китаю з передовими військовими технологіями. Зокрема, Москва навіть передасть Пекіну технології, що ретельно охороняються.

Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Курт Кемпбелл заявив, що мовиться навіть про технології від підводних човнів та авіації до ракетного потенціалу. Про це посадовець розповів журналістам після зустрічі з колегами з Європейського Союзу та НАТО в Брюсселі.

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Що відомо про співпрацю Пекіну з Москвою

Курт Кемпбелл розповів, що Пекін надає Москві "дуже суттєву" допомогу для зміцнення її військової машини, а натомість Росія передає свої військові технології підводних човнів і ракет, що ретельно охороняються.

Раніше США говорили, що Китай передає Росії так звані технології подвійного призначення, які можна застосовувати у військових чи цивільних цілях.