Росія вперше допоможе Китаю передовими військовими технологіями, – Politico пояснило причини
Джерело:Politico
Росія вперше допомагатиме Китаю з передовими військовими технологіями. Зокрема, Москва навіть передасть Пекіну технології, що ретельно охороняються.
Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Курт Кемпбелл заявив, що мовиться навіть про технології від підводних човнів та авіації до ракетного потенціалу. Про це посадовець розповів журналістам після зустрічі з колегами з Європейського Союзу та НАТО в Брюсселі.
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Що відомо про співпрацю Пекіну з Москвою
Курт Кемпбелл розповів, що Пекін надає Москві "дуже суттєву" допомогу для зміцнення її військової машини, а натомість Росія передає свої військові технології підводних човнів і ракет, що ретельно охороняються.
Раніше США говорили, що Китай передає Росії так звані технології подвійного призначення, які можна застосовувати у військових чи цивільних цілях.
Зараз Вашингтон однозначно заявляє про те, що Китай допомагає російським військовим. Оскільки Москва зіткнулася з міжнародними санкціями, вона відчайдушно потребує технологій для збільшення свого військового виробництва, щоб мати можливість продовжувати війну проти України,
– написало видання.
Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Курт Кемпбелл сказав, що остання допомога від Китаю Росії "це не технології подвійного призначення".
"Це в основному засоби, які по суті безпосередньо допомагають російській військовій машині. Це складові частини дуже значних зусиль з боку Китаю, спрямованих на підтримку, розбудову і диверсифікацію різних елементів російської військової машини", – запевнив Кемпбелл.
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Можливості, які надає Росія, – це підтримка в областях, де раніше вони відверто не хотіли безпосередньо взаємодіяти з Китаєм. Це стосується операцій із підводних човнів, проєктування в авіації, а також можливостей ракетної зброї,
– підсумував Кемпбелл.
Він додав, що ця співпраця є тривожною. Також заступник держсекретаря пояснив, що раніше Росія історично обережно ставилася до надання Пекіну своїх нових військових технологій.