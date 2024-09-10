Про це російський прездент повідомив під час наради з урядом сьогодні, 10 вересня. Заяви Путіна поширили російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Дивіться також "Результат буде, хоч це нелегко": прокурор МКС розповів, чи арештують Путіна

"У ході навчань "Океан-2024" будуть відпрацьовані найскладніші завдання, наближені до бойових", – заявив Путін.

Настільки масштабні навчання, за його словами, Росія проводить на морі вперше за кілька десятиліть.

Причина навчань – загроза атак

Цікаво, що Путін заявиви, що Росія має бути готова відобразити можливу військову агресію на будь-яких напрямках, зокрема у морі.

Не обійшлось і без залякувань, які так людить російський диктатор. Він зазначив, що Росія "продовжуватиме зміцнювати свій військово-морський флот, включаючи його стратегічну ядерну складову".

Путін заявив про початок навчань в морі: відео

Росія втрачає флот

Ми ж собі дозволимо зауважити, що зміцнювати там нема особливого чого. Від початку повномасштабного вторгнення Україна активно веде процес демілітаризації вмс Росії. При цьому робить це успішно.

Так, першою суттєвою втратою росіян став великий десантний корабель "Саратов". Потім – флагман російського флоту крейсер "Москва", який вдалось знищити двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун".

Станом на літо 2024 року, за підрахунками аналітиків, Україна нейтралізувала Чорноморський флот Росії на 80% у бойовому форматі.