Об этом российский прездент сообщил во время совещания с правительством сегодня, 10 сентября. Заявления Путина распространили российские СМИ, информирует 24 Канал.
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"В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны самые сложные задачи, приближенные к боевым", – заявил Путин.
Столь масштабные учения, по его словам, Россия проводит на море впервые за несколько десятилетий.
Причина учений – угроза атак
Интересно, что Путин заявил, что Россия должна быть готова отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, в частности в море.
Не обошлось и без запугиваний, которые так любит российский диктатор. Он отметил, что Россия "будет продолжать укреплять свой военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую".
Путин заявил о начале учений в море: видео
Россия теряет флот
Мы же себе позволим заметить, что укреплять там нечего особого. С начала полномасштабного вторжения Украина активно ведет процесс демилитаризации вмс России. При этом делает это успешно.
Так, первой существенной потерей россиян стал большой десантный корабль "Саратов". Затем – флагман российского флота крейсер "Москва", который удалось уничтожить двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".
По состоянию на лето 2024 года, по подсчетам аналитиков, Украина нейтрализовала Черноморский флот России на 80% в боевом формате.