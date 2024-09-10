Хан подчеркнул, что подобные случаи такого невыполнения случались в прошлом, когда государства не сотрудничали с судом. При этом необходимо созвать генеральное заседание по дальнейшим действиям.

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Ордера на арест уже работают

По его словам, результаты мир "увидит, но это будет нелегко".

Мы движемся к реальному применению права и делаем это вместе,

– сказал Хан.

Прокурор Международного уголовного суда также сообщил журналистам, что существует механизм реагирования в случае, если страна, подписавшая Римский статут, отказывается выполнять свои обязательства.

Важно! В Монголии российского диктатора не задержали. Хотя должны были бы, ведь эта страна ратифицировала Римский статут.

"Судьи в курсе того, что произошло... Как правило, когда происходят такие случаи, то созывают генеральное заседание всех государств-членов и, соответственно, принимают решение", – сказал Хан.

По словам Карима Хана, ситуация, возникшая в Монголии во время визита главы Кремля Владимира Путина, стала первой подобной после выдачи ордеров на его арест.

Он (Путин – 24 Канал) впервые был на территории страны-подписанта Римского статута. Задокументировано, что других стран, которые являются членами МУС, он не посещал .... Поэтому понятно, что ордера на арест уже работают,

– добавил он.

Напомним, что, по мнению бывшего министра энергетики России, оппозиционера Владимира Милова, Россия, вероятно, угрожала Монголии, именно поэтому Улан-Батор не арестовал Путина. Это разозлило бы и Москву, и Пекин. Монголия согласилась на условия Кремля из-за своего сложного географического положения – между Россией и Китаем.