Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі зазначив, що хоча ці країни поглиблюють співпрацю, історично вони не мають повної взаємної довіри. Навчання, за його словами, були заплановані заздалегідь і не викликають значної стурбованості.

Дивіться також Російські дрони створюють небезпеку для всього європейського континенту, – Кірбі

Як у США відреагували на спільні навчання Китаю та Росії

Ми будемо спостерігати за ними, як і за всіма іншими навчаннями, але я не думаю, що ці дві країни не мають довгої історії спільної роботи, особливо у військовому плані.

– наголосив Кірбі.

Він зазначив, що Росія та Китай не завжди довіряють один одному у регіоні та за його межами. Кірбі також зазначив, що ці навчання були давно заплановані, тому не викликають у США значної стурбованості.

"Я не бачу причин для зміни нашої військової позиції або позиції стримування внаслідок цих навчань. Це давно заплановані навчання. Це частина їхнього режиму. Тож ми спостерігатимемо за ними і відстежуватимемо, але... але ні... знаєте, немає жодної драматичної, невідворотної стурбованості з цього приводу", – заявив він.

Нагадаємо, що спільні навчання Росії та Китаю заплановані на цей місяць. Під час навчань військово-морські сили обох країн здійснять спільний крейсерський похід у Тихому океані.