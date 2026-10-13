3 українці на полі одночасно: непересічний матч із чемпіонату Іспанії

В іспанській Сегунді відбувся непересічний матч між Жироною та Тенеріфе. У складі каталонців у цій грі на полі перебували одночасно 3 українці.

Каталонська команда на виїзді зіграла внічию з рахунком 1:1, повідомляє 24 Канал. Для одного з українців це був дебют в офіційному матчі клубу цього сезону.

Як зіграли українці

У стартовому складі Жирони вийшов тільки один український футболіст. Це нападник Владислав Ванат. Він провів на полі весь матч. Однак особливою гостротою не вирізнявся. Показник очікуваних голів форварда в матчі становить усього 0,07.

Він завдав усього один удар з-за меж штрафного майданчика, який захисники заблокували. Ванат двічі зустрівся з м'ячем у чужому штрафному майданчику, віддав 10 із 12 точних передач, не виграв жодного єдиноборства, двічі сфолив на суперниках.

Другим українцем, який з'явився на полі, в перерві неочікувано став голкіпер Владислав Крапивцов. Пропустили каталонці ще в першому таймі, коли українець був на лаві запасних. Однак для Крапивцова Тенеріфе роботу не створив, жодного разу не влучивши в площину в другій половині зустрічі.

Утім Крапивцов активно працював із м'ячем. Загалом мав 13 дотиків до нього. Віддав 9 із 12 точних передач, із яких 2 точні довгі.

Підсилити атаку наприкінці зустрічі вийшов Олександр Пищур. Він загалом провів 12 хвилин на полі й був навіть гострішим, ніж Ванат. Нападник двічі пробив по воротах із сумарним xG 0,08. Утім у площину жодного разу так і не влучив.

А ще Пищуру успішніше давалась боротьба. Він виграв усі свої повітряні єдиноборства. А загалом 13 разів зустрівся з м'ячем, але віддав усього 2 з 3 точних передач.

Як виступає Жирона цього сезону

Головним завданням Жирони в цьому сезоні є повернення до Прімери. Утім поки, можна говорити, що зі своєю задачею каталонці не можуть упоратись. Після 9 турів вони мають 15 очок в активі та перебувають на 7 сходинці.

Прямий вихід у Ла Лігу забезпечують 1 і 2 місця. А позиції з 3 по 6 гратимуть плейоф за останню путівку до еліти іспанського футболу.

Нагадаємо, що сезон Жирона починала з 4 українцями, але Циганков усе ж досягнув свого та залишив команду Сегунди, перейшовши зі скандалом в Аякс.