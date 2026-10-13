Каталонская команда на выезде сыграла вничью со счетом 1:1, сообщает 24 Канал. Для одного из украинцев это был дебют в официальном матче клуба в этом сезоне.

Как сыграли украинцы

В стартовом составе Жироны вышел только один украинский футболист. Это нападающий Владислав Ванат. Он провел на поле весь матч. Однако особой остротой не отличался. Показатель ожидаемых голов форварда в матче составляет всего 0,07.

Он нанес всего один удар из-за пределов штрафной площадки, который защитники заблокировали. Ванат дважды получал мяч в чужой штрафной, отдал 10 из 12 точных передач, не выиграл ни одного единоборства, дважды совершил фол на соперниках.

Вторым украинцем, вышедшим на поле, в перерыве неожиданно стал вратарь Владислав Крапивцов. Каталонцы пропустили еще в первом тайме, когда украинец находился на скамейке запасных. Однако для Крапивцова Тенерифе работы не создал, ни разу не попав в створ во второй половине встречи.

Впрочем, Крапивцов активно работал с мячом. Всего он совершил 13 касаний. Отдал 9 из 12 точных передач, из которых 2 – точные длинные.

Усилить атаку в конце встречи вышел Александр Пищур. Он в общей сложности провел 12 минут на поле и был даже острее, чем Ванат. Нападающий дважды пробил по воротам с суммарным xG 0,08. Однако в створ ни разу так и не попал.

А еще Пищуру лучше удавалась борьба. Он выиграл все свои воздушные единоборства. Всего он 13 раз вступал в контакт с мячом, но отдал всего 2 из 3 точных передач.

Как выступает Жирона в этом сезоне

Главной задачей Жироны в этом сезоне является возвращение в Примеру. Однако пока можно сказать, что с этой задачей каталонцы не справляются. После 9 туров у них 15 очков в активе, и они занимают 7-е место.

Прямой выход в Ла Лигу обеспечивают 1-е и 2-е места. А команды, занимающие места с 3-го по 6-е, будут играть в плей-офф за последнюю путевку в элиту испанского футбола.

Напомним, что Жирона начинала сезон с четырьмя украинцами, но Цыганков все-таки добился своего и покинул команду Сегунды, перейдя со скандалом в Аякс.