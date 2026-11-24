Боксер хевівейту Агіт Кабаєл довго вмовляв абсолютного чемпіона світу Олександра Усика зійтися з ним у ринзі. Зрештою українець так і не прийняв цей виклик, а німець знайшов цьому власне пояснення.

В інтерв'ю Boxing Scene Кабаєл висловив повагу до Усика. Виявилося, що спортсмен не має до Олександра претензій.

Чому бій Усик – Кабаєл так і не відбувся

Агіт визнав, що битися саме проти тричі абсолютного чемпіона світу було його справжньою мрією. Саме тому німець так активно залучав увесь наявний в нього медіаресурс, щоб ініціювати поєдинок.

Водночас відмова Усика не стала для Кабаєла причиною ображатися на українця чи звинувачувати його у боягузтві. Володар поясу WBC висловив Олександру максимальну повагу.

У мене немає жодних особистих проблем з Усиком. Як на мене, він – один із найвидатніших боксерів у надважкій вазі за всю історію,

– прямо заявив Кабаєл.

Що ж до причин того, що бій так і не був погоджений сторонами німця та українця, то Агіт вважає своє ім'я "недостатньо гучним" для Олександра. Він заявив, що був на ринзі і бачив в очах Усика, що той не зацікавлений виходити проти нього на поєдинок.

Дехто каже мені, що я – його "криптоніт": мовляв, якщо битимешся з Усиком, цілься в корпус, він цього не любить. Але я не можу так стверджувати. Це ж спорт. Бажаю йому всього найкращого,

– дипломатично додав Кабаєл.

28 листопада у Німеччині Кабаєл вперше захищатиме свій повноцінний титул чемпіона світу WBC у хевівейті. Його суперником буде Нельсон Хіса з Албанії. Що ж до Олександра Усика, то він поки не оголошував про наступний свій бій. Ймовірно, українець опуститься у крузервейт і плануватиме там об'єднавчий поєдинок проти Девіда Бенавідеса.