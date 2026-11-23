У 44 роки Руссо несподівано вирішив розпочати професійну кар'єру. Але його дебют видався вкрай невдалим, пише 24 Канал.

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Руссо – старий знайомий Усика

Італієць міг стати причиною того, що ми так би і не побачили видатний шлях найкращого важковаговика в історії і двічі абсолютного чемпіона світу. Уся справа в тому програному поєдинку другого раунду Олімпіади 2008.

Після тієї поразки Олександр Усик серйозно думав про те, щоб більше не займатися боксом. Але українець проявив характер, відновив тренування, власною працею довів, що гідний бути серед найкращих в аматорах, і у 2012 році в Лондоні взяв у Руссо красивий реванш, перемігши його у фіналі і здобувши золоту нагороду Олімпійських ігор. Те, що було далі у профі, – легендарна історія українця.

Невдалий профі-дебют Руссо

А от Клементе Руссо після Олімпіади чомусь не пішов у професіонали і тільки у віці 44 років наважився кинути собі новий виклик.

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Втім нічого доброго з того не вийшло. Єгиптянин Мохамед Ельгабі, який став першим суперником італійця на профі-ринзі, здобув досить швидку і впевнену перемогу у третьому раунді. Рефері зупинив побиття Руссо, який до того двічі опинився у важких нокдаунах.

Поразка Клементе Руссо, дивіться відео:

Досвід італійця показав, що іноді варто вчасно зупинитися – або ж навіть не починати.