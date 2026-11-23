В 44 года Руссо неожиданно решил начать профессиональную карьеру. Но его дебют оказался крайне неудачным, пишет 24 Канал.

Adv

Руссо – старый знакомый Усика

Итальянец мог стать причиной того, что мы так и не увидели выдающийся путь лучшего тяжеловеса в истории и трехкратного абсолютного чемпиона мира. Все дело в том проигранном поединке второго раунда Олимпиады 2008 года.

После того поражения Александр Усик всерьез подумывал о том, чтобы больше не заниматься боксом. Но украинец проявил характер, возобновил тренировки, собственным трудом доказал, что достоин быть среди лучших в любительском боксе, и в 2012 году в Лондоне взял у Руссо красивый реванш, победил его в финале и завоевал золотую медаль Олимпийских игр. Что было дальше в профессиональном боксе, – легендарная история украинца.

Неудачный дебют Руссо в профессионалах

А вот Клементе Руссо после Олимпиады почему-то не перешел в профессионалы и только в возрасте 44 лет решился бросить себе новый вызов.

Реклама

Впрочем, ничего хорошего из этого не вышло. Египтянин Мохамед Эльгаби, ставший первым соперником итальянца на профессиональном ринге, одержал довольно быструю и уверенную победу в третьем раунде. Рефери остановил избиение Руссо, который до этого дважды оказался в тяжелых нокдаунах.

Поражение Клементе Руссо, смотрите видео:

Опыт итальянца показал, что иногда стоит вовремя остановиться – или даже не начинать.