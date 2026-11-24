В интервью Boxing Scene Кабаел выразил уважение к Усику. Оказалось, что у спортсмена нет претензий к Александру.

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Почему бой Усик – Кабаел так и не состоялся

Агит признал, что сразиться именно с трижды абсолютным чемпионом мира было его настоящей мечтой. Именно поэтому немец так активно задействовал все имеющиеся у него медиаресурсы, чтобы инициировать поединок.

В то же время отказ Усика не стал для Кабаела поводом обижаться на украинца или обвинять его в трусости. Обладатель пояса WBC выразил Александру максимальное уважение.

У меня нет никаких личных проблем с Усиком. На мой взгляд, он – один из самых выдающихся боксеров в супертяжелом весе за всю историю– прямо заявил Кабаел.

Что же касается причин того, что бой так и не был согласован сторонами – немцем и украинцем, – то Агит считает свое имя "недостаточно громким" для Александра. Он заявил, что был на ринге и видел в глазах Усика, что тот не заинтересован выходить против него на поединок.

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Некоторые говорят мне, что я – его "криптонит": мол, если будешь драться с Усиком, целься в корпус, он этого не любит. Но я не могу так утверждать. Это же спорт. Желаю ему всего наилучшего– дипломатично добавил Кабаел.

28 ноября в Германии Кабаел впервые будет защищать свой полноценный титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. Его соперником станет Нельсон Хиса из Албании. Что же касается Александра Усика, то он пока не объявлял о своем следующем бою. Вероятно, украинец перейдет в крузервейт и будет планировать там объединительный поединок против Дэвида Бенавидеса.