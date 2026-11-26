Президент УАФ Андрій Шевченко недаремно приїхав особисто подивитися поєдинок ПСЖ і Роми у Лізі чемпіонів. Легенда українського футболу став свідком дебютного голу Іллі Забарного в найбільш престижному єврокубку.

Після матчу Шевченко мав нагоду особисто привітати збірника з цим досягненням. А потім повторив це на своїй сторінці в інстаграмі.

Андрій Шевченко привітав Забарного

У сторіс президент УАФ оприлюднив світлину із Забарним з підтрибунних приміщень. Цікаво, що в цей момент Ілля саме вручав співвітчизнику футболку ПСЖ з його ім'ям – вочевидь, клуб знав про те, що Шевченко буде на стадіоні, і підготував для нього подарунок.



Фото зі сторіс інстаграму Андрія Шевченка

Для Іллі Забарного Андрій Шевченко – не лише кумир та очільник його національної асоціації, але й тренер, який довірив йому місце у збірній України.

Саме під орудою Андрія Шевченка у 2020 році в товариській грі із Францією Забарний дебютував за головну команду у віці 18 років. Далі він швидко став одним із основних футболістів і поїхав на Євро-2020 у статусі гравця стартового складу.

Присутність Шевченка на трибунах надихнула Забарного, але не весь склад ПСЖ. Французький гранд не зміг здобути перемогу над Ромою – матч завершився з рахунком 2:2.