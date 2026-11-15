"Ми в глибокій с*аці": Забарний не стримався після матчу з Північною Ірландією

Після фінального свистка оборонець не приховував розчарування і відверто висловився про проблеми команди в ефірі Megogo. Забарний навіть попросив уболівальників звинувачувати насамперед його, наголосивши, що як досвідчений футболіст має вимагати від себе значно більше.

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Забарний узяв відповідальність за поразку України

У матчі проти Північної Ірландії українці більше контролювали м'яч, однак це не допомогло здобути позитивний результат. За володінням перевага була на боці команди Мальдери – 62% проти 38%, але за ударами суперник виявився значно небезпечнішим.

Північна Ірландія 15 разів пробивала по воротах України, тоді як наша команда завдала лише сім ударів. Єдиний гол зустрічі на 68-й хвилині забив Террі Девлін, який відзначився пострілом з-за меж штрафного майданчика.

Після фінального свистка захисник збірної Ілля Забарний не став шукати виправдань і взяв відповідальність за невдалий результат на себе.

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Програли боротьбу багато де, але, якщо хочете когось звинувачувати, звинувачуйте мене. Я візьму на себе відповідальність так само. Я досвідчений гравець, повинен більше вимагати від себе в першу чергу і так само від своїх партнерів– сказав футболіст.

Збірна України ризикує вилетіти з дивізіону B

Забарний також відверто оцінив становище національної команди після чергової невдачі. Захисник визнав, що збірній необхідно терміново змінювати ситуацію.

Десь я не додав, десь помилився, можливо, в цьому плані. І ми бачимо, що, на жаль, треба говорити правду. Вибачаюсь, ми в глибокій с*аці. Але треба піднімати голову і всім разом звідси вибиратись– емоційно заявив українець.

Перед останнім туром Україна посідає третє місце у групі B Ліги націй. 17 листопада команда зустрінеться з Грузією, і цей матч матиме принципове значення для збереження місця у другому дивізіоні.

Для цього українцям потрібно фінішувати щонайменше третіми. Якщо ж збірна опиниться на останній позиції, їй доведеться грати у перехідному плейоф, поразка в якому означатиме виліт до дивізіону C.