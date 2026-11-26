После матча Шевченко имел возможность лично поздравить игрока сборной с этим достижением. А затем повторил это на своей странице в инстаграме.

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Андрей Шевченко поздравил Забарного

В сторис президент УАФ опубликовал фотографию с Забарным из подтрибунных помещений. Интересно, что в этот момент Илья как раз вручал соотечественнику футболку ПСЖ с его именем – очевидно, клуб знал о том, что Шевченко будет на стадионе, и подготовил для него подарок.

Фото из сторис Андрея Шевченко в инстаграме

Для Ильи Забарного Андрей Шевченко – не только кумир и глава его национальной ассоциации, но и тренер, который доверил ему место в сборной Украины.

Именно под руководством Андрея Шевченко в 2020 году в товарищеском матче с Францией Забарный дебютировал за национальную сборную в возрасте 18 лет. Впоследствии он быстро стал одним из основных футболистов и отправился на Евро-2020 в качестве игрока стартового состава.

Присутствие Шевченко на трибунах вдохновило Забарного, но не весь состав ПСЖ. Французский гранд не смог одержать победу над "Ромой" – матч завершился со счетом 2:2.