"Сліпі, тупі чи просто шкідники": Воронін зробив гучну заяву про збірну України

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін розкритикував підходи до розвитку цього виду спорту у нашій країні. Ветеран не став стримувати емоцій.

Андрій Воронін відверто оцінив ігри національної команди у Лізі націй. Своїми думками колишній футболіст Баєра та Ліверпуля для сайту "Український футбол".

Що сказав Воронін про футбол в Україні

Колишній гравець національної команди фактично "пройшовся" по своєму експартнеру у збірній України Андрію Шевченку, який наразі є президентам УАФ. Соромно дивитися. Я не знаю, хто реально керує українським футболом.

Сліпі, тупі чи просто шкідники. В Україні багато років знущаються з футболу: саджають у крісла й призначають на посади незрозумілих людей незрозуміло за якими критеріями, а потім дивуються, що провал. Це не провал – це результат вашої роботи,

– сказав Воронін.

Нагадаємо, що після поразки від Угорщини у четвертому турі Ліги націй Андреа Мальдера розповів, чому не вдалось досягти бажаного результату.

Що далі для збірної України

Наступний матч збірна України проведе 14 листопада на виїзді проти Північної Ірландії. Через три дні "синьо-жовті" завершать груповий етап грою з Грузією.

Зазначимо, що за актуального формату навіть останнє місце у групі не означатиме автоматичного вильоту з Дивізіону B.

Усі збірні, які посядуть четверті позиції, гратимуть стикові матчі за збереження прописки проти володарів других місць із Дивізіону C.