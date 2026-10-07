Андрей Воронин откровенно оценил выступления национальной сборной в Лиге наций. Бывший футболист "Байера" и "Ливерпуля" поделился своими мыслями с сайтом "Украинский футбол".

Что сказал Воронин о футболе в Украине

Бывший игрок национальной команды фактически "прошелся" своего бывшего партнера по сборной Украины Андрея Шевченко, который сейчас является президентом УАФ. Стыдно смотреть. Я не знаю, кто на самом деле руководит украинским футболом.

Слепые, тупые или просто вредители. В Украине много лет издеваются над футболом: сажают в кресла и назначают на должности непонятных людей по непонятным критериям, а потом удивляются, что получился провал. Это не провал – это результат вашей работы,

– сказал Воронин.

Напомним, что после поражения от Венгрии в четвертом туре Лиги наций Андреа Мальдера рассказал, почему не удалось достичь желаемого результата.

Что дальше для сборной Украины

Следующий матч сборная Украины проведет 14 ноября на выезде против Северной Ирландии. Через три дня "сине-желтые" завершат групповой этап игрой с Грузией.

Отметим, что при действующем формате даже последнее место в группе не будет означать автоматического вылета из Дивизиона B.

Все сборные, занявшие четвертые места, будут играть стыковые матчи за сохранение места в дивизионе против команд, занявших вторые места в Дивизионе C.