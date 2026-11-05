"А що ж він пістолет не дістав?": легенда Динамо зробив жорстку заяву про Ярмоленка

У матчі з Кривбасом вінгер Динамо Андрій Ярмоленко відзначився не лише рекордним голом, але й скандальним вилученням. Червону картку лідера киян прокоментував відомий футбольний експерт Віктор Леоненко.

Колишній нападник Динамо в інтерв’ю Sport-express.ua розкритикував поведінку найкращого бомбардира УПЛ всіх часів.

Леоненко прокоментував фол Ярмоленка

Новоспечений рекордсмен чемпіонатів України був вилучений після порушення, яке пояснив бажанням відповісти Кривбасу на грубість. Мовляв, суперник не вибачився, коли "скосив" Тимчика, тож 7-й номер киян прагнув провчити його і відплатити тією ж монетою.

Віктору Леоненку такий вияв емоцій з боку досвідченого футболіста не сподобався.

А що ж він пістолет тоді не дістав? Він не тільки суперника міг травмувати, а й сам міг отримати травму. Така поведінка не вітається. Просто питання: "А що з головою, Андрію? Про що ти думав?". Усі ж кажуть, що футбол дивляться діти. І тут дорослий футболіст таке робить?

– обурився колишній динамівець.

Водночас з рекордним 125-м голом в УПЛ Леоненко Андрія все ж привітав. Хоча й зазначив скептично, що така кількість м'ячів у 300 іграх за клуб, мовляв, не свідчить про хорошу результативність.

Ярмоленко пропустить Класичне

Через грубу гру Ярмоленко не зможе допомогти Динамо в одному з головних матчів осені – протистоянні із Шахтарем в УПЛ. Дискваліфікація футболіста може поширитися не лише на цей поєдинок 8 листопада, а й на кілька наступних – справою займається дисциплінарний комітет УАФ.

Водночас ходять чутки, що грати за Динамо Ярмоленко особливо більше й не збирається. Він нібито завершить кар'єру за підсумками першої половини чемпіонату і навесні вже буде виконувати роботу функціонера.