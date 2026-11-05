"А что же он не достал пистолет?": легенда Динамо сделал резкое заявление о Ярмоленко

Бывший нападающий "Динамо" в интервью Sport-express.ua раскритиковал поведение лучшего бомбардира УПЛ всех времен.

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Леоненко прокомментировал фол Ярмоленко

Новоиспеченный рекордсмен чемпионатов Украины был удален с поля после нарушения, которое объяснил желанием ответить "Кривбассу" на грубость. Мол, соперник не извинился, когда "скосил" Тымчика, поэтому 7-й номер киевлян стремился проучить его и отплатить той же монетой.

Виктору Леоненко такое проявление эмоций со стороны опытного футболиста не понравилось.

А что он тогда не достал пистолет? Он мог не только травмировать соперника, но и сам получить травму. Такое поведение не приветствуется. Просто вопрос: "А что с головой, Андрей? О чем ты думал?". Все же говорят, что футбол смотрят дети. И вот взрослый футболист так себя ведет?– возмутился бывший динамовец.

В то же время с рекордным 125-м голом в УПЛ Андрея Леоненко все же поздравил. Хотя и скептически заметил, что такое количество мячей в 300 играх за клуб, мол, не свидетельствует о хорошей результативности.

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Ярмоленко пропустит "Классическое"

Из-за грубой игры Ярмоленко не сможет помочь "Динамо" в одном из главных матчей осени – противостоянии с "Шахтером" в УПЛ. Дисквалификация футболиста может распространиться не только на этот матч 8 ноября, но и на несколько следующих – этим делом занимается дисциплинарный комитет УАФ.

В то же время ходят слухи, что играть за "Динамо" Ярмоленко больше и не собирается. Он якобы завершит карьеру по итогам первой половины чемпионата, и весной уже будет выполнять обязанности функционера.