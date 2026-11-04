Ярмоленко завершит карьеру футболиста: известно, когда это произойдет

Инсайдер Игорь Бурбас сообщает, что Ярмоленко не вернется на футбольное поле после зимнего перерыва в чемпионате Украины.

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Когда Ярмоленко завершит карьеру

"Насколько мне известно, Ярмоленко будет играть до зимы, до этого зимнего перерыва. И после этой первой части нашего чемпионата Ярмоленко "повесит бутсы на гвоздь", – сказал журналист.

Последний матч Динамо в 2026 году состоится в декабре в рамках 16-го тура УПЛ.

Ярмоленко ранее объявлял о завершении карьеры

Отметим, что в июне 2025 года Ярмоленко заявлял, что сезон 2025/2026 станет для него последним в футболе. Однако игрок продолжил выступать за киевлян в новом сезоне.

В СМИ мотивацию игрока Динамо продолжить карьеру связывали с желанием самого Андрея побить рекорд Максима Шацких по голам в чемпионате Украины.

2 ноября нападающий сумел это сделать, отличившись голом в матче против Кривбасса. Этот мяч стал 125-м для Ярмоленко в рамках чемпионата Украины.

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Еще один рекорд, который якобы удерживает Ярмоленко в футболе, также касается забитых голов, но уже в составе сборной Украины. Сейчас Андрею не хватает одного гола, чтобы сравняться с лучшим бомбардиром в истории национальной команды – Андреем Шевченко. На счету последнего 48 голов в 111 матчах.

Однако в 2026 году Ярмоленко не сможет повторить рекорд Шевченко, ведь не получил вызов в сборную Украины на ноябрьские матчи Лиги наций против Северной Ирландии и Грузии.

Напомним, в текущем сезоне Андрей провел 13 матчей за Динамо, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. На протяжении карьеры он также выступал за Боруссию Д, Вест Хэм, Десну и Аль-Айн.