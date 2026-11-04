Без Ярмоленко и Лунина: Мальдер объявил состав сборной Украины на Лигу наций

Футболисты сборной Украины, / Фото УАФ
Тренерский штаб национальной сборной определил состав футболистов, которые будут вызваны на ноябрьские матчи Лиги наций. В лагере команды не будет нескольких известных исполнителей.
Андреа Мальдера вызвал в лагерь сборной 25 игроков, а еще 9 вошли в резервный список. Об этом сообщили официальные ресурсы УАФ.
Кто поедет в сборную Украины
В заявке на матчи двух последних туров группового этапа Лиги наций отсутствуют, например, Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин; Артем Довбик – в резервном списке.
Заявка сборной Украины на матчи Лиги наций:
Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризник (Шахтер), Георгий Ермаков (Харьков).
Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба – Полесье), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Тарас Михавко (Динамо), Виталий Николенко (Эвертон, Англия), Илья Крупский (Харьков).
Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – Шахтер), Александр Андриевский (Полесье), Иван Варфоломеев (Линкольн, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия).
Нападающие: Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Александр Назаренко, Игорь Краснопир (оба – Полесье), Александр Зубков (АЕК, Греция), Матвей Пономаренко (Динамо), Даниил Сикан (Андерлехт, Бельгия), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Алексей Кащук (Карабах, Азербайджан).
Резервный список: Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгий Бущан (все – Динамо), Артем Довбик (Болонья, Италия), Александр Драмбаев ("ЛНЗ"), Владислав Ванат (Жирона, Испания), Артем Бондаренко (Аль-Агли, Саудовская Аравия), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия).
Отметим, что впервые в заявку национальной команды попал Алексей Кащук, представляющий "Карабах". В текущем сезоне на счету вингера 5 голов и 1 голевая передача в 17 матчах за азербайджанский клуб.
Когда Украина будет играть в Лиге наций
Сборная Украины выступает во втором по силе дивизионе B и стремится вернуться в элитный – A, где играют сильнейшие команды мира, такие как Испания, Франция, Англия и другие.
Чтобы напрямую перейти в высшую лигу, "сине-желтым" нужно выиграть свою группу. Также это можно сделать, заняв второе место, однако при таком сценарии придется выиграть в стыковой стадии.
Матч 5-го тура подопечные Андреа Мальдери сыграют состоится в субботу, 14 ноября, на выезде против Северной Ирландии. А заключительный поединок группового этапа пройдет 17 ноября в словацком Кошице, где команда сыграет с Грузией. Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени.
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