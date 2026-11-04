Ярмоленко завершить кар'єру футболіста: відомо, коли це станеться

Інсайдер Ігор Бурбас повідомляє, що Ярмоленко не повернеться на футбольне поле після зимової перерви в чемпіонаті України.

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Коли Ярмоленко завершить кар'єру

"Я, наскільки володію інформацією, то Ярмоленко грає до зими, до цієї зимової перерви. І після ось цієї першої частини нашого чемпіонату Ярмоленко "вішає бутси на цвях", – сказав журналіст.

Останній матч Динамо у 2026 році проведе у грудні в межах 16-го туру УПЛ.

Ярмоленко раніше оголошував про завершення кар'єри

Зауважимо, у червні 2025 року Ярмоленко заявляв, що сезон 2025/2026 стане останнім для нього у футболі. Проте гравець продовжив виступати за киян у новому сезоні.

У ЗМІ мотивацію гравця Динамо продовжити кар'єру пов'язували з бажанням самого Андрія побити рекорд Максима Шацьких за голами в чемпіонаті України.

2 листопада нападник зумів це зробити, відзначившись голом у грі проти Кривбасу. Цей м'яч став 125-м для Ярмоленка в межах чемпіонату України.

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Ще один рекорд, який нібито тримає Ярмоленка у футболі, теж стосується забитих голів, але у складі збірної України. Наразі Андрію бракує одного голу, щоб зрівнятися з найкращим бомбардиром в історії національної команди – Андрієм Шевченком. На рахунку останнього 48 голів у 111 матчах.

Однак у 2026 році Ярмоленко не зможе повторити рекорд Шевченка, адже не отримав виклику до збірної України на листопадові ігри Ліги націй проти Північної Ірландії та Грузії.

Нагадаємо, у поточному сезоні Андрій провів 13 матчів за Динамо, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Упродовж кар'єри він також виступав за Боруссію Д, Вест Гем, Десну та Аль-Айн.