Тренер збірної України відмовився від Ярмоленка після рекордного голу в УПЛ

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко нарешті перевершив досягнення Максима Шацьких і став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. Але одразу після цього футболіст, ймовірно, дізнався неприємну для себе новину щодо збірної.

Інсайдер Ігор Бурбас стверджує, що новоспечений рекордсмен не отримає від Андреа Мальдери виклику до головної команди у листопаді. Українці гратимуть два вирішальні поєдинки групового етапу Ліги націй, нагадує 24 Канал.

Хто замінить Ярмоленка у збірній

Попри те, що італійський наставник збірної України відзначив рекорд Ярмоленка і привітав лідера Динамо з цим видатним моментом у кар'єрі, планів щодо залучення гравця до матчів останніх двох турів Ліги націй проти Північної Ірландії та Грузії Андреа Мальдера нібито не має.

Натомість свій шанс у складі "синьо-жовтих" отримає вінгер молодіжної команди Геннадій Синчук.

Скільки голів треба Ярмоленку до рекорду у збірній

У мережі вже почали жартувати, що колишній асистент Андрія Шевченка спеціально не викликає Ярмоленка, щоб той не отримав нагоду перевершити рекорд володаря "Золотого м'яча" за кількістю голів у національній збірній.

В Андрія Ярмоленка за весь час виступів у головній команді назбиралось 47 результативних ударів, тоді як у Шевченка їх 48. Одного голу рекордсмену УПЛ буде недостатньо, щоб вважатися найкращим бомбардиром, адже він зіграв на 16 матчів більше за збірну.