Тренер сборной Украины отказался от Ярмоленко после рекордного гола в УПЛ

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
Вингер Динамо Андрей Ярмоленко наконец-то превзошел достижение Максима Шацких и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Но сразу после этого футболист, вероятно, узнал неприятную для себя новость, касающуюся сборной.
Инсайдер Игорь Бурбас утверждает, что новоиспеченный рекордсмен не получит от Андреа Мальдеры вызова в основную команду в ноябре. Украинцы сыграют два решающих матча группового этапа Лиги Наций, напоминает 24 Канал.
Кто заменит Ярмоленко в сборной
Несмотря на то, что итальянский наставник сборной Украины отметил рекорд Ярмоленко и поздравил лидера "Динамо" с этим выдающимся моментом в карьере, планов по привлечению игрока к матчам последних двух туров Лиги Наций против Северной Ирландии и Грузии у Андреа Мальдеры якобы нет.
Вместо этого свой шанс в составе "сине-желтых" получит вингер молодежной команды Геннадий Синчук.
Прогнозы
Сколько голов нужно Ярмоленко до рекорда в сборной
В сети уже начали шутить, что бывший помощник Андрея Шевченко специально не вызывает Ярмоленко, чтобы тот не получил возможность побить рекорд обладателя "Золотого мяча" по количеству голов в национальной сборной.
У Андрея Ярмоленко за все время выступлений в основной команде набралось 47 результативных ударов, в то время как у Шевченко их 48. Одного гола рекордсмену УПЛ будет недостаточно, чтобы считаться лучшим бомбардиром, ведь он сыграл на 16 матчей больше за сборную.
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