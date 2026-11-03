Тренер збірної України відмовився від Ярмоленка після рекордного голу в УПЛ

Інсайдер Ігор Бурбас стверджує, що новоспечений рекордсмен не отримає від Андреа Мальдери виклику до головної команди у листопаді. Українці гратимуть два вирішальні поєдинки групового етапу Ліги націй, нагадує 24 Канал.

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Хто замінить Ярмоленка у збірній

Попри те, що італійський наставник збірної України відзначив рекорд Ярмоленка і привітав лідера Динамо з цим видатним моментом у кар'єрі, планів щодо залучення гравця до матчів останніх двох турів Ліги націй проти Північної Ірландії та Грузії Андреа Мальдера нібито не має.

Натомість свій шанс у складі "синьо-жовтих" отримає вінгер молодіжної команди Геннадій Синчук.

Скільки голів треба Ярмоленку до рекорду у збірній

У мережі вже почали жартувати, що колишній асистент Андрія Шевченка спеціально не викликає Ярмоленка, щоб той не отримав нагоду перевершити рекорд володаря "Золотого м'яча" за кількістю голів у національній збірній.

В Андрія Ярмоленка за весь час виступів у головній команді назбиралось 47 результативних ударів, тоді як у Шевченка їх 48. Одного голу рекордсмену УПЛ буде недостатньо, щоб вважатися найкращим бомбардиром, адже він зіграв на 16 матчів більше за збірну.