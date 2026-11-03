"Лідер, вожак, патріот": Суркіс звернувся до Ярмоленка після рекорду в УПЛ

Після офіційного здобуття титулу найкращого бомбардира УПЛ всіх часів на Андрія Ярмоленка сиплються привітання. На рекорд відреагував президент Динамо Ігор Суркіс.

У заяві на офіційному сайті клубу власник команди пригадав початок шляху Ярмоленка. І навіть натякнув на те, що завершення кар'єри вінгера наприкінці цього сезону не є визначеним.

Суркіс привітав Ярмоленка з рекордом

Президент Динамо заявив, що для Ярмоленка вже не вперше виникає ситуація, коли він "підкорює вершини, які здавалися недосяжними". Суркіс переконаний, що цей успіх логічний та абсолютно заслужений.

Ти наполегливо та цілеспрямовано йшов до нього відтоді, коли ще зовсім юним хлопчиком із Чернігова, після нашої розмови, з усіх варіантів продовження кар’єри обрав київське Динамо,

– нагадав бос киян про старт блискучої кар'єри Ярмоленка.

Суркіс також визнав Андрія "лідером та вожаком" київського клубу, який "став своїм для вболівальників, зберіг та примножив їхню любов".

Президент команди також побажав Ярмоленку отримувати задоволення від футболу якомога довше й висловив переконання, що на цьому гравець не зупиниться.

Коли Ярмоленко завершить кар'єру

Контракт вінгера з клубом розрахований на один сезон – йому пророкували завершення виступів ще минулого літа, але гравець все ж продовжив полювання за рекордом.

Не за горами і час прощання з національною збірною: за чутками, на листопадові матчі головний тренер Андреа Мальдера вже не збирається кликати Ярмоленка.