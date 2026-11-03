"Лидер, вожак, патриот": Суркис обратился к Ярмоленко после рекорда в УПЛ

В заявлении на официальном сайте клуба владелец команды вспомнил о начале пути Ярмоленко. И даже намекнул на то, что завершение карьеры вингера в конце этого сезона еще не определено.

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Суркис поздравил Ярмоленко с рекордом

Президент "Динамо" заявил, что для Ярмоленко уже не впервые возникает ситуация, когда он "покоряет вершины, которые казались недостижимыми". Суркис убежден, что этот успех логичен и абсолютно заслужен.

Ты настойчиво и целеустремленно шел к нему с тех пор, как еще совсем юным мальчиком из Чернигова, после нашего разговора, из всех вариантов продолжения карьеры выбрал киевское "Динамо"– напомнил босс киевлян о начале блестящей карьеры Ярмоленко.

Суркис также назвал Андрея "лидером и вожаком" киевского клуба, который "стал своим для болельщиков, сохранил и приумножил их любовь".

Президент команды также пожелал Ярмоленко получать удовольствие от футбола как можно дольше, будучи убежденным, что на этом игрок не остановится.

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Когда Ярмоленко завершит карьеру

Контракт вингера с клубом рассчитан на один сезон – ему пророчили завершение выступлений еще прошлым летом, но игрок все же продолжил погоню за рекордом.

Не за горами и время прощания с национальной сборной: по слухам, на ноябрьские матчи главный тренер Андреа Мальдера уже не собирается вызывать Ярмоленко.