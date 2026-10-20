Батагов "вилетів" на тривалий термін: у Туреччині повідомили про нову травму українця

Центральний оборонець турецького клубу Трабзонспор Арсеній Батагов зіткнувся з новими випробуваннями у кар'єрі. Українець ризикує не грати у футбол щонайменше до грудня.

Арсенію Батагову доведеться лікувати травму лівого стегна. Про це повідомили офіційні ресурси клубу Трабзонспор.

Що сталося із Батаговим

Захисник отримав нову травму, і вона не пов’язана з пошкодженням правого коліна, яке раніше вибило його з гри на 8 місяців.

Український спортсмен пошкодив ліве стегно.

Батагов, який вже відновив тренування з командою, під час одного із занять відчув біль у передній частині лівого стегна. Подальше обстеження та МРТ виявили значний крововилив і набряк у прямому м’язі стегна та його внутрішньом’язовому сухожиллі на лівій нозі. Наш медштаб уже розпочав лікування,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією турецьких ЗМІ, нове пошкодження може вибити 24-річного Арсенія з гри ще на півтора місяця.

Як складається кар’єра Батагова у Туреччині

До поточного клубу українець перейшов у серпні 2024-го. Після кількох місяців адаптації Батагов закріпив за собою місце у стартовому складі.

До березня 2026-го він зіграв у всіх турнірах за клуб 53 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 4 асисти.

У вересні були сподівання, що Руслан Маліновський та Арсеній Батагов повернуться у розпорядження тренерського штабу Трабзонспору за короткий термін.