Руслан Маліновський та Арсеній Батагов протягом певного часу недоступні для тренерського штабу Трабзонспора у з’язку з різними пошкодженнями. Але невдовзі вони знову з’являться на футбольному полі, повідомив журналіст Хасан Тунджел в ефірі HT Spor.

Що з кардовою ситуацією у клубі Маліновського та Батагова

За інформацією джерела, після матчів збірних тренери команди отримають у своє підпорядкування двох українців, а також 26-річного французького опорного півзахисника.

Ми очікуємо, що Батагов, Фолькареллі та Маліновський приєднаються до команди після міжнародної паузи. У Трабзонспора 11 гравців збірних,

– зазначив Тунжел.

Нагадаємо, що Руслан Маліновський отримав травму на початку вересня. У нього діагностували ушкодження лівого колінного суглоба.

Як проходить сезон Маліновського та Батагова

Руслан приєднався до клубу під час літнього трансферного вікна. Він встиг зіграти за Трабзонспор чотири матчі. Загалом українець провів на полі 223 хвилини, однак результативними діями поки не відзначався, але записав до свого пасиву червону картку.

Арсеній Батагов не виходив на поле з березня 2026 року через серйозну травму коліна, яка змусила захисника пропустити тривалий відрізок сезону.

Наступний матч чемпіонату Трабзонспор зіграє 10 жовтня на виїзді проти Самсунспора. Початок гри о 16:00 за київським часом.

Обидва виконавці відсутні у заявці Андреа Мальдери на перші чотири матчі Ліги націй сезону 2026/27.