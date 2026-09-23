Руслан Малиновский и Арсений Батагов в течение некоторого времени недоступны для тренерского штаба Трабзонспора из-за различных травм. Но вскоре они снова появятся на футбольном поле, сообщил журналист Хасан Тунджел в эфире HT Spor.

Что с кадровой ситуацией в клубе Малиновского и Батагова

По информации источника, после матчей сборных тренеры команды получат в свое распоряжение двух украинцев, а также 26-летнего французского опорного полузащитника.

Мы ожидаем, что Батагов, Фолькарелли и Малиновский присоединятся к команде после международной паузы. В Трабзонспоре 11 игроков сборных,

– отметил Тунжел.

Напомним, что Руслан Малиновский получил травму в начале сентября. У него диагностировали повреждение левого коленного сустава.

Как проходит сезон у Малиновского и Батагова

Руслан присоединился к клубу во время летнего трансферного окна. Он успел сыграть за Трабзонспор четыре матча. Всего украинец провел на поле 223 минуты, однако результативными действиями пока не отличился, зато получил красную карточку.

Арсений Батагов не выходил на поле с марта 2026 года из-за серьезной травмы колена, которая заставила защитника пропустить длительный отрезок сезона.

Следующий матч чемпионата Трабзонспор сыграет 10 октября на выезде против Самсунспора. Начало игры в 16:00 по киевскому времени.

Оба игрока отсутствуют в заявке Андреа Мальдери на первые четыре матча Лиги наций сезона 2026/27.