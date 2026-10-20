Арсению Батагову предстоит пройти лечение травмы левого бедра. Об этом сообщили официальные ресурсы клуба Трабзонспор.

Что случилось с Батаговым

Защитник получил новую травму, и она не связана с повреждением правого колена, которое ранее вывело его из строя на 8 месяцев.

Украинский спортсмен повредил левое бедро.

Батагов, который уже возобновил тренировки с командой, во время одной из тренировок почувствовал боль в передней части левого бедра. Дальнейшее обследование и МРТ выявили значительное кровоизлияние и отек в прямой мышце бедра и ее внутримышечном сухожилии на левой ноге. Наш медицинский штаб уже приступил к лечению,

– говорится в сообщении.

По информации турецких СМИ, новая травма может вывести 24-летнего Арсения из строя еще на полтора месяца.

Как складывается карьера Батагова в Турции

В нынешний клуб украинец перешел в августе 2024 года. После нескольких месяцев адаптации Батагов закрепил за собой место в стартовом составе.

К марту 2026 года он сыграл за клуб 53 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

В сентябре были надежды, что Руслан Малиновский и Арсений Батагов вернутся в распоряжение тренерского штаба Трабзонспора в кратчайшие сроки.