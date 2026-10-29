В Італії публічно присоромили Довбика

Тренер Болоньї Раффаеле Палладіно похвалив Єнса Одґора за гру проти Мілана та несподівано згадав Артема Довбика. Наставник фактично поставив українцю ультиматум.

Перемога над Міланом із рахунком 4:2 у дев'ятому турі Серії А принесла не лише позитивні емоції вболівальникам Болоньї, а й показала, кому тренер довіряє найбільше. Післяматчевий коментар Палладіно про українського нападника для TuttoMercatoWeb лише посилив питання щодо його майбутнього в італійському клубі.

Палладіно навів Одґора за приклад для Довбика

Головний тренер Болоньї Раффаеле Палладіно залишився задоволеним виступом атакувального півзахисника Єнса Одґора в матчі проти Мілана. Наставник відзначив його роботу як в обороні, так і в атаці, а також результативну передачу.

Одґор був одним із найкращих на полі. Про нього мало говорять, але він виконав велику роботу для команди: захищався, атакував, багато рухався, створював проблеми всій обороні Мілана та віддав гольову передачу. Тому я дуже задоволений його виступом,

– заявив Палладіно.

Однак далі тренер згадав Довбика, використавши данця як приклад для українця.

Він багато працює, завжди готовий допомогти команді, коли його залучають до гри, і демонструє свій рівень. Саме це має показати й Довбик, якщо отримає можливість зіграти,

– наголосив наставник.

Довбик ризикує залишити Болонью взимку

Ситуація українця в команді залишається непростою. Довбик поки не зміг завоювати повну довіру тренерського штабу та отримує обмаль ігрового часу. Вимоги Палладіно до роботи нападника без м'яча й загальної самовіддачі також ускладнюють його становище.

Водночас тренер нагадав, що Болонья має кадрові проблеми в атаці, а її склад наразі обмежений. Він також очікує на повернення Орсоліні та Пікколі, які можуть посилити конкуренцію за місце в нападі.

Болонья орендувала Довбика в Роми до завершення сезону з опцією викупу за 15 мільйонів євро. Проте українцю потрібно переконати керівництво клубу, що він заслуговує залишитися.

За наявною інформацією, Болонья оцінюватиме виступи форварда до січня. Якщо ситуація не зміниться, клуб може достроково припинити оренду, а Довбик ризикує змінити команду вже під час зимового трансферного вікна.