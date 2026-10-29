В Италии публично пристыдили Довбика

Победа над Миланом со счетом 4:2 в девятом туре Серии А не только подарила положительные эмоции болельщикам Болоньи, но и показала, кому тренер доверяет больше всего. Послематчевый комментарий Палладино об украинском нападающем для TuttoMercatoWeb только усилил вопросы относительно его будущего в итальянском клубе.

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Палладино привел Одгора в пример Довбику

Главный тренер Болоньи Раффаэле Палладино остался доволен выступлением атакующего полузащитника Йенса Одгора в матче против Милана. Наставник отметил его работу как в обороне, так и в атаке, а также результативную передачу.

Одгор был одним из лучших на поле. О нем мало говорят, но он проделал большую работу для команды: защищался, атаковал, много двигался, создавал проблемы всей обороне Милана и отдал голевую передачу. Поэтому я очень доволен его выступлением– заявил Палладино.

Однако далее тренер упомянул Довбика, использовав датчанина как пример для украинца.

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Он много работает, всегда готов помочь команде, когда его выводят на поле, и демонстрирует свой уровень. Именно это должен показать и Довбик, если получит возможность сыграть– подчеркнул наставник.

Довбик рискует покинуть Болонью зимой

Ситуация украинца в команде остается непростой. Довбик пока не смог завоевать полное доверие тренерского штаба и получает мало игрового времени. Требования Палладино к работе нападающего без мяча и общей самоотдаче также осложняют его положение.

В то же время тренер напомнил, что у Болоньи есть кадровые проблемы в атаке, а ее состав пока ограничен. Он также ожидает возвращения Орсолини и Пикколи, которые могут усилить конкуренцию за место в нападении.

Болонья взяла Довбика в аренду у Ромы до конца сезона с опцией выкупа за 15 миллионов евро. Однако украинцу нужно убедить руководство клуба, что он заслуживает остаться.

По имеющейся информации, Болонья будет оценивать выступления нападающего до января. Если ситуация не изменится, клуб может досрочно расторгнуть договор аренды, а Довбик рискует сменить команду уже во время зимнего трансферного окна.