Росіяни під час атаки по Києву пошкодили Олімпійський коледж

Вночі росіяни вчергове обстріляли Київ балістичними ракетами. Пошкоджень зазнав Олімпійський фаховий коледж.

Про черговий злочин ворога, спрямований проти спортивної інфраструктури, повідомив у Facebook міністр спорту України Матвій Бідний.

Наслідки обстрілу у Києві

За словами урядовця, Олімпійський коледж імені Івана Піддубного було пошкоджено ударною хвилею під час балістичного удару.

У цьому навчальному закладі за принципом спортивного інтернату постійно проживають юні спортсмени. Під час тривоги вони перебували в укритті, тож, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

Натомість у будівлі пошкоджено центральний корпус, фоє легкоатлетичного манежу та вікна у гімнастичній залі. Міністерство вже співпрацює з адміністрацією коледжу задля якомога швидшого відновлення занять та тренувань.

Росіяни знищують спортивні об'єкти в Україні

Матвій Бідний нагадав, що росіяни цілеспрямовано б'ють по спортивній інфраструктурі України.

Зруйнована спортивна інфраструктура – це передусім втрачені можливості для людей. Попри війну, наше завдання – зберегти для українських дітей і молоді можливість навчатися, тренуватися та розвиватися у своїй країні,

– заявив міністр.

Для цього в уряді активізують роботу з міжнародними партнерами, щоб залучити більше підтримки для відбудови спортивних об’єктів у межах проєкту Sports Recovery.