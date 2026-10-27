Спорт Top News Інше Росіяни під час атаки по Києву пошкодили Олімпійський коледж
27 жовтня, 14:17
2

Росіяни під час атаки по Києву пошкодили Олімпійський коледж

Андрій Олійник

Вночі росіяни вчергове обстріляли Київ балістичними ракетами. Пошкоджень зазнав Олімпійський фаховий коледж.

Про черговий злочин ворога, спрямований проти спортивної інфраструктури, повідомив у Facebook міністр спорту України Матвій Бідний.

Наслідки обстрілу у Києві

За словами урядовця, Олімпійський коледж імені Івана Піддубного було пошкоджено ударною хвилею під час балістичного удару.

У цьому навчальному закладі за принципом спортивного інтернату постійно проживають юні спортсмени. Під час тривоги вони перебували в укритті, тож, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

Натомість у будівлі пошкоджено центральний корпус, фоє легкоатлетичного манежу та вікна у гімнастичній залі. Міністерство вже співпрацює з адміністрацією коледжу задля якомога швидшого відновлення занять та тренувань.

Росіяни знищують спортивні об'єкти в Україні

Матвій Бідний нагадав, що росіяни цілеспрямовано б'ють по спортивній інфраструктурі України.

Зруйнована спортивна інфраструктура – це передусім втрачені можливості для людей. Попри війну, наше завдання – зберегти для українських дітей і молоді можливість навчатися, тренуватися та розвиватися у своїй країні,
– заявив міністр.

Для цього в уряді активізують роботу з міжнародними партнерами, щоб залучити більше підтримки для відбудови спортивних об’єктів у межах проєкту Sports Recovery.

Пов'язані теми:

Інше
Матвій Бідний