Россияне в ходе атаки на Киев повредили Олимпийский колледж

Россияне повредили Олимпийский колледж / Коллаж 24 Канала
Ночью россияне в очередной раз обстреляли Киев баллистическими ракетами. Повреждения получил Олимпийский профессиональный колледж.
Об очередном преступлении врага, направленном против спортивной инфраструктуры, сообщил в Facebook министр спорта Украины Матвей Бидный.
Последствия обстрела в Киеве
По словам чиновника, Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного был поврежден ударной волной во время баллистического удара.
В этом учебном заведении по принципу спортивного интерната постоянно проживают юные спортсмены. Во время тревоги они находились в укрытии, поэтому, к счастью, никто из людей не пострадал.
Однако в здании поврежден центральный корпус, фойе легкоатлетического манежа и окна в гимнастическом зале. Министерство уже сотрудничает с администрацией колледжа для скорейшего возобновления занятий и тренировок.
Россияне уничтожают спортивные объекты в Украине
Матвей Бидный напомнил, что россияне целенаправленно наносят удары по спортивной инфраструктуре Украины.
Разрушенная спортивная инфраструктура – это прежде всего упущенные возможности для людей. Несмотря на войну, наша задача – сохранить для украинских детей и молодежи возможность учиться, тренироваться и развиваться в своей стране,
– заявил министр.
Для этого в правительстве активизируют работу с международными партнерами, чтобы привлечь больше поддержки для восстановления спортивных объектов в рамках проекта Sports Recovery.
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