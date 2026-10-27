Россияне в ходе атаки на Киев повредили Олимпийский колледж

Об очередном преступлении врага, направленном против спортивной инфраструктуры, сообщил в Facebook министр спорта Украины Матвей Бидный.

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Последствия обстрела в Киеве

По словам чиновника, Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного был поврежден ударной волной во время баллистического удара.

В этом учебном заведении по принципу спортивного интерната постоянно проживают юные спортсмены. Во время тревоги они находились в укрытии, поэтому, к счастью, никто из людей не пострадал.

Однако в здании поврежден центральный корпус, фойе легкоатлетического манежа и окна в гимнастическом зале. Министерство уже сотрудничает с администрацией колледжа для скорейшего возобновления занятий и тренировок.

Россияне уничтожают спортивные объекты в Украине

Матвей Бидный напомнил, что россияне целенаправленно наносят удары по спортивной инфраструктуре Украины.

Разрушенная спортивная инфраструктура – это прежде всего упущенные возможности для людей. Несмотря на войну, наша задача – сохранить для украинских детей и молодежи возможность учиться, тренироваться и развиваться в своей стране,

– заявил министр.

Для этого в правительстве активизируют работу с международными партнерами, чтобы привлечь больше поддержки для восстановления спортивных объектов в рамках проекта Sports Recovery.