Атлетіко – Барселона: де дивитися онлайн матч чемпіонату Іспанії

У неділю, 8 листопада, у межах чемпіонату Іспанії відбудеться гаряче протистояння між Атлетіко та Барселоною. Команди зустрінуться у Мадриді в межах 12-го туру Ла Ліги.

Гра між грандами іспанського футболу розпочнеться о 22:00. В Україні зустріч Атлетіко та Барселони можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO, повідомляє 24 Канал.

Хто покаже матч Атлетіко – Барселона

Прямий ефір матчу буде доступний на OTT-платформі у розділі "Спорт" та на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Барселона підходить до гри у статусі лідера іспанської Ла Ліги. Команда Хансі Фліка виграла 10 поєдинків і зазнала поразки тільки від мадридського Реала.

Утім перевага каталонців над Атлетіко та Реалом незначна – всього 2 та 3 очки відповідно. Таким чином, поєдинок між "матрацниками" та "блауграною" буде за лідерство у турнірній таблиці.

Напередодні зустрічі обидва колективи провели свої матчі у межах Ліги чемпіонів. Якщо Барселона розгромила Астон Віллу (3:0), то Атлетіко був декласований мюнхенською Баварією (0:2).

У минулому сезоні клуби провели відразу 6 поєдинків у різних турнірах. Так, Атлетіко вибив Барселону в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 3:2 за сумою двох матчів, а також зупинив у півфіналі Кубка Іспанії (4:3 за сумою двох матчів). Каталонці ж взяли реванш у межах Ла Ліги, вигравши домашню та виїзну гру з рахунком 3:1 та 1:2 відповідно.