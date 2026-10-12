Атлетіко – Манчестер Юнайтед: де дивитися та прогноз на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 жовтня, мадридський Атлетіко зустрінеться з англійським Манчестер Юнайтед. Команди зіграють у Мадриді в межах другого туру лігового етапу Ліги чемпіонів 2026/2027.

Поєдинок Ліги чемпіонів розпочнеться о 22:00 за київським часом і буде доступний для перегляду онлайн в Україні.

Як подивитися онлайн Атлетіко – МЮ

В Україні офіційним мовником єврокубків під егідою УЄФА є медіасервіс MEGOGO. Протягом 13 – 14 жовтня платформа покаже всі 18 матчів другого туру лігового етапу Ліги чемпіонів, зокрема Атлетіко – МЮ.

Переглянути протистояння можна буде на OTT-платформі медіасервісу за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Зазначимо, що коментатором на поєдинку Атлетіко – Манчестер Юнайтед працюватиме Вадим Шевякін.

Хто фаворит матчу Ліги чемпіонів

Футболісти Атлетіко підходять до гри з Манчестер Юнайтед у кращій формі. Зокрема, підопічні Дієго Сімеоне виграли 4 матчі поспіль, а їхня попередня поразка у сезоні була зафіксована 9 вересня у межах Ліги чемпіонів.

Символічно, що тоді "матрацники" на виїзді поступилися головному супернику МЮ – Ліверпулю з рахунком 2:1. Тепер перед гравцями з Мадрида стоїть завдання здобути першу перемогу в новому розіграші ЛЧ.

Цікаво, що Манчестер Юнайтед попередню перемогу в сезоні здобув у Лізі чемпіонів понад місяць тому. Так, 10 вересня команда Майкла Карріка здолала скромний Сабах з Азербайджану (4:0). Далі "червоні дияволи" зазнали двох поразок та двічі зіграли внічию.

Напередодні гри аналітичний портал Opta вважає, що фаворитом гри є Атлетіко. Поєдинок закінчиться перемогою "матрацників" з ймовірністю понад 48%. Звитяга МЮ та нічия у грі оцінені суперкомп'ютером у 27,2% та 24,2% відповідно.