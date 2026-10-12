Матч Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени и будет доступен для просмотра онлайн в Украине.

Как посмотреть онлайн Атлетико – МЮ

В Украине официальным вещателем еврокубков под эгидой УЕФА является медиасервис MEGOGO. 13–14 октября платформа покажет все 18 матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в том числе Атлетико – МЮ.

Посмотреть матч можно будет на OTT-платформе медиасервиса по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Отметим, что комментатором матча Атлетико – Манчестер Юнайтед будет Вадим Шевякин.

Кто является фаворитом матча Лиги чемпионов

Футболисты Атлетико подходят к игре с Манчестер Юнайтед в лучшей форме. В частности, подопечные Диего Симеоне выиграли 4 матча подряд, а их предыдущее поражение в сезоне было зафиксировано 9 сентября в рамках Лиги чемпионов.

Символично, что тогда "матрасники" на выезде уступили главному сопернику МЮ – Ливерпулю – со счетом 2:1. Теперь перед игроками из Мадрида стоит задача одержать первую победу в новом розыгрыше ЛЧ.

Интересно, что Манчестер Юнайтед одержал предыдущую победу в сезоне в Лиге чемпионов более месяца назад. Так, 10 сентября команда Майкла Каррика обыграла скромный Сабах из Азербайджана (4:0). Далее "красные дьяволы" потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.

Накануне матча аналитический портал Opta считает, что фаворитом встречи является Атлетико. Поединок закончится победой "матрасников" с вероятностью более 48%. Победа МЮ и ничья в матче оценены суперкомпьютером в 27,2% и 24,2% соответственно.