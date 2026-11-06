В Австралії боксер майже до смерті забив суперника на рингу: в мережі з'явилось моторошне відео

Мережею рознеслось відео, на якому видно, як під час бою один боксер ледь не забив іншого до смерті. Цікаво, що на рингу зійшлись 2 колишні регбісти.

Моторошне відео вже розлетілось різноманітними боксерськими пабліками, повідомляє 24 Канал. Доволі дикі речі на ньому відбуваються вже й після фактичного нокауту.

Що сталось під час боксерського поєдинку

В австралійському місті Сідней у ТікТок Entertainment Centre відбувся боксерський турнір. У головному бою вечора в надважкій вазі (понад 90,7 кг) побились місцеві колишні регбісти. Пол Гален проти Нельсона Асофа-Соломона.

Гален поступився через жорсткий нокаут уже в 1 раунді. Епізод виглядав дуже жорстоким, через нього навіть переймались лікарі, але загрози життю Галена немає. Він пропустив кілька ударів, упав на канати та кілька хвилин лежав нерухомо. Очевидці та коментатори назвали видовище дуже страшним і критикували арбітра за те, що той не зупинив бій раніше.

І все ж медична допомога Галену була не потрібна. Він прийшов до тями без безпосередньої допомоги лікарів. Боксер зміг самостійно піднятись і залишити ринг без нош. Уже в роздягальні суперники потиснули один одному руки.

Утім окремо хочеться зупинитись і на незрозумілому епізоді одразу після нокауту. Нельсон Асоф-Соломон після вирішального удару відійшов у інший бік рингу, скочив на канати та почав щось комусь кричати. А потім, схоже, побіг ще щось доводити, певно, з кулаками, тій людині.

Нагадаємо, що нещодавно в мережі з'явились кадри, на яких російський боксер Арсланбек Махмудов звертається до українця Олександра Усика. Він запитав, чи дасть той "газу" разом із ним. На це Усик відповів: "We will see", що в перекладі з англійської означає "Побачимо".