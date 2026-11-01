Росіянин спробував заговорити з Усиком, але той поставив його на місце 3 словами англійською

Олександр Усик відповів росіянину Махмудову / Фото Getty Images
Росіянин Арсланбек Махмудов запропонував Олександру Усику разом "дати газу". Український боксер не став підтримувати розмову російською та коротко відповів англійською.
Несподіваний діалог між боксерами відбувся в Ер-Ріяді, де вони відвідали вечір боксу за участю Сауля Альвареса та Крістіана Мбіллі. Відео короткої розмови з українським чемпіоном Махмудов опублікував у своєму інстаграмі.
Як Усик відреагував на пропозицію росіянина
На оприлюднених кадрах Арсланбек Махмудов звертається до Олександра Усика російською мовою: "Що, газ дамо з тобою? Як вважаєш?".
Український боксер не став відповідати співрозмовнику його мовою. Натомість Усик перейшов на англійську та лаконічно сказав: "We will see", що в перекладі означає "Побачимо".
Чи стоїть за цим обміном репліками конкретна пропозиція провести спільний поєдинок, наразі невідомо. Водночас відповідь Усика не дала росіянину чіткої згоди на можливу зустріч у ринзі.
Нагадаємо, раніше український боксер заявляв про бажання опуститися у першу важку вагу та провести бій із Давідом Бенавідесом.
Усик поступився лідерством у рейтингу The Ring
Тим часом Олександр Усик посідає друге місце у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією авторитетного журналу The Ring.
Українця випереджає японський боксер Наоя Іноуе, який очолює список. Він володіє всіма головними чемпіонськими титулами у другій найлегшій вазі – до 55,3 кілограма.
Нагадаємо, Олександр Усик планував завершити професійну кар'єру гучним протистоянням із колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером. Однак домовитися про організацію бою поки не вдалося.
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