Росіянин спробував заговорити з Усиком, але той поставив його на місце 3 словами англійською

Несподіваний діалог між боксерами відбувся в Ер-Ріяді, де вони відвідали вечір боксу за участю Сауля Альвареса та Крістіана Мбіллі. Відео короткої розмови з українським чемпіоном Махмудов опублікував у своєму інстаграмі.

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Як Усик відреагував на пропозицію росіянина

На оприлюднених кадрах Арсланбек Махмудов звертається до Олександра Усика російською мовою: "Що, газ дамо з тобою? Як вважаєш?".

Український боксер не став відповідати співрозмовнику його мовою. Натомість Усик перейшов на англійську та лаконічно сказав: "We will see", що в перекладі означає "Побачимо".

Чи стоїть за цим обміном репліками конкретна пропозиція провести спільний поєдинок, наразі невідомо. Водночас відповідь Усика не дала росіянину чіткої згоди на можливу зустріч у ринзі.

Нагадаємо, раніше український боксер заявляв про бажання опуститися у першу важку вагу та провести бій із Давідом Бенавідесом.

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Усик поступився лідерством у рейтингу The Ring

Тим часом Олександр Усик посідає друге місце у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією авторитетного журналу The Ring.

Українця випереджає японський боксер Наоя Іноуе, який очолює список. Він володіє всіма головними чемпіонськими титулами у другій найлегшій вазі – до 55,3 кілограма.

Нагадаємо, Олександр Усик планував завершити професійну кар'єру гучним протистоянням із колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером. Однак домовитися про організацію бою поки не вдалося.