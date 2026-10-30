Усик не перший: з'явився новий рейтинг найкращих боксерів світу

Українець посідає друге місце у списку бійців незалежно від вагової категорії. Про це повідомили ресурси журналу The Ring.

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Хто обійшов Усика у рейтингу

Першим опинився японський боксер Наоя Іноуе, який володіє усіма головними титулами у ваговій категорії до 55,3 кілограма.

Рейтинг боксерів журналу The Ring:

Наоя Іноуе Олександр Усик Шакур Стівенсон Джессі Родрігес Давид Бенавідес Дмитро Бівол Дзюнто Накатані Девін Гейні Джарон Енніс О’Шаки Фостер

Зазначимо, що Олександр Усик наразі перебуває у Саудівській Аравії. Там 31 жовтня в Ер-Ріяді відбудеться масштабний вечір боксу, який очолить мексиканець Сауль "Канело" Альварес, який спробує забрати пояс WBC у камерунця Крістіана Мбіллі. Одним з відвідувачів спортивного заходу стане український боксер.

Що зараз відбувається у кар’єрі Усика

Ім'я наступного опонента Олександра Усика досі невідоме. Для українця наступний бій може стати заключним. Довгий час суперником для боксера називали Деонтея Вайлдера, але перемовини з ним, схоже, не увінчались успіхом через фінансові розбіжності.

Зазначимо, що днями призер Оліміпійських ігор з карате Станіслав Горуна порівняв публічну позицію Усика та Василя Ломаченка.