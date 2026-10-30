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Усик не перший: з'явився новий рейтинг найкращих боксерів світу

Олександр Щербатих
Олександр Усик під час пресконференцї

Олександр Усик / Фото Getty Images

Олександр Усик опинився на другому місці у списку найкращих боксерів світу. З лідером рейтингу він на ринзі точно не зустрінеться.

Українець посідає друге місце у списку бійців незалежно від вагової категорії. Про це повідомили ресурси журналу The Ring.

 
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Хто обійшов Усика у рейтингу

Першим опинився японський боксер Наоя Іноуе, який володіє усіма головними титулами у ваговій категорії до 55,3 кілограма.

Рейтинг боксерів журналу The Ring:

  1. Наоя Іноуе
  2. Олександр Усик
  3. Шакур Стівенсон
  4. Джессі Родрігес
  5. Давид Бенавідес
  6. Дмитро Бівол
  7. Дзюнто Накатані
  8. Девін Гейні
  9. Джарон Енніс
  10. О’Шаки Фостер

Зазначимо, що Олександр Усик наразі перебуває у Саудівській Аравії. Там 31 жовтня в Ер-Ріяді відбудеться масштабний вечір боксу, який очолить мексиканець Сауль "Канело" Альварес, який спробує забрати пояс WBC у камерунця Крістіана Мбіллі. Одним з відвідувачів спортивного заходу стане український боксер.

Що зараз відбувається у кар’єрі Усика

Ім'я наступного опонента Олександра Усика досі невідоме. Для українця наступний бій може стати заключним. Довгий час суперником для боксера називали Деонтея Вайлдера, але перемовини з ним, схоже, не увінчались успіхом через фінансові розбіжності.

Зазначимо, що днями призер Оліміпійських ігор з карате Станіслав Горуна порівняв публічну позицію Усика та Василя Ломаченка.

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