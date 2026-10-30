Усик не перший: з'явився новий рейтинг найкращих боксерів світу

Олександр Усик / Фото Getty Images
Олександр Усик опинився на другому місці у списку найкращих боксерів світу. З лідером рейтингу він на ринзі точно не зустрінеться.
Українець посідає друге місце у списку бійців незалежно від вагової категорії. Про це повідомили ресурси журналу The Ring.
Хто обійшов Усика у рейтингу
Першим опинився японський боксер Наоя Іноуе, який володіє усіма головними титулами у ваговій категорії до 55,3 кілограма.
Рейтинг боксерів журналу The Ring:
- Наоя Іноуе
- Олександр Усик
- Шакур Стівенсон
- Джессі Родрігес
- Давид Бенавідес
- Дмитро Бівол
- Дзюнто Накатані
- Девін Гейні
- Джарон Енніс
- О’Шаки Фостер
Зазначимо, що Олександр Усик наразі перебуває у Саудівській Аравії. Там 31 жовтня в Ер-Ріяді відбудеться масштабний вечір боксу, який очолить мексиканець Сауль "Канело" Альварес, який спробує забрати пояс WBC у камерунця Крістіана Мбіллі. Одним з відвідувачів спортивного заходу стане український боксер.
Що зараз відбувається у кар’єрі Усика
Ім'я наступного опонента Олександра Усика досі невідоме. Для українця наступний бій може стати заключним. Довгий час суперником для боксера називали Деонтея Вайлдера, але перемовини з ним, схоже, не увінчались успіхом через фінансові розбіжності.
Зазначимо, що днями призер Оліміпійських ігор з карате Станіслав Горуна порівняв публічну позицію Усика та Василя Ломаченка.
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