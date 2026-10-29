"Став на бік суспільства": зірковий чемпіон порівняв Усика та Ломаченка

Титулований боєць вважає, що один з колишніх чемпіонів світу з боксу грає на користь ворога. Про це Станіслав Горуна сказав для сайту lb.ua.

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Що Горуна сказав про Ломаченка та Усика

Колись каратист називав Василя прикладом у спорті. У 2026-му, за словами Станіслава, боксер робить речі, корисні для росіян.

Це, по суті, людина, яка грає на руку ворогу. Він абсолютно не розуміє своєї публічної ваги. Те, що він транслює зараз на аудиторію, є максимально шкідливим для нашого інфопростору, для настрою людей. Він був натхненником, кумиром. Люди з таким авторитетом повинні розуміти свою публічну відповідальність за слова– зазначив Горуна.

За словами 37-річного спортсмена, протиставити Ломаченку можна особистісні зміни Олександра Усика.

"На противагу йому — Олександр Усик, який став на бік суспільства. Ломаченко натомість втратив повагу й любов своїх же людей. Аплодисменти Усику й забуття Ломаченку", – додав призер Олімпійських ігор.

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Зазначимо, що Станіслав Горуна кілька тижнів тому завершив кар’єру. Останнім турніром для нього став етап Серії А в австрійському Зальцбурзі.

На цих змаганнях він виступив у новій для себе ваговій категорії до 84 кілограмів, у якій виборов золоту нагороду.

Що відбувається у кар’єрі Ломаченка та Усика

Василь Ломаченко готується до повернення на професійний ринг. Боксер публічно висловив сподівання, що йому вдасться завоювати статус абсолютного чемпіона світу.

Олександр Усик опинився на верхівці рейтингу від журналу The Ring.