Усик не первый: появился новый рейтинг лучших боксеров мира

Александр Усик / Фото: Getty Images
Александр Усик занял второе место в списке лучших боксеров мира. С лидером рейтинга он на ринге точно не встретится.
Украинец занимает второе место в списке боксеров независимо от весовой категории. Об этом сообщили источники журнала The Ring.
Кто обошел Усика в рейтинге
Первым оказался японский боксер Наоя Иноуэ, который владеет всеми главными титулами в весовой категории до 55,3 килограмма.
Рейтинг боксеров журнала The Ring:
- Наоя Иноуэ
- Александр Усик
- Шакур Стивенсон
- Джесси Родригес
- Давид Бенавидес
- Дмитрий Бивол
- Дзюнто Накатани
- Девин Хейни
- Джарон Эннис
- О'Шаки Фостер
Отметим, что Александр Усик в настоящее время находится в Саудовской Аравии. Там 31 октября в Эр-Рияде состоится масштабный вечер бокса, главным событием которого станет поединок мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, который попытается отобрать пояс WBC у камерунца Кристиана Мбилли. Одним из гостей спортивного мероприятия станет украинский боксер.
Что сейчас происходит в карьере Усика
Имя следующего соперника Александра Усика до сих пор неизвестно. Для украинца следующий бой может стать заключительным. Долгое время соперником боксера называли Деонтея Уайлдера, но переговоры с ним, похоже, не увенчались успехом из-за финансовых разногласий.
Отметим, что на днях призер Олимпийских игр по каратэ Станислав Горуна сравнил публичную позицию Усика и Василия Ломаченко.
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