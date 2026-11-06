В Австралии боксер почти до смерти избил соперника на ринге: в сети появилось жуткое видео

Жуткое видео уже разлетелось по различным боксерским пабликам, сообщает 24 Канал. На нем происходят довольно дикие вещи даже после фактического нокаута.

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Что произошло во время боксерского поединка

В австралийском городе Сидней в TikTok Entertainment Centre состоялся боксерский турнир. В главном бою вечера в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) сразились местные бывшие регбисты. Пол Гален против Нельсона Асофа-Соломона.

Гален уступил из-за жестокого нокаута уже в 1 раунде. Эпизод выглядел очень жестоким, из-за него даже беспокоились врачи, но угрозы жизни Галена нет. Он пропустил несколько ударов, упал на канаты и несколько минут лежал неподвижно. Очевидцы и комментаторы назвали зрелище очень страшным и критиковали рефери за то, что тот не остановил бой раньше.

И все же медицинская помощь Галену не понадобилась. Он пришел в себя без непосредственной помощи врачей. Боксер смог самостоятельно подняться и покинуть ринг без носилок. Уже в раздевалке соперники пожали друг другу руки.

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Впрочем, отдельно хочется остановиться и на непонятном эпизоде сразу после нокаута. Нельсон Асоф-Соломон после решающего удара отошел в другую сторону ринга, вскочил на канаты и начал что-то кому-то кричать. А потом, похоже, побежал еще что-то доказывать, видимо, с кулаками, тому человеку.

Напомним, что недавно в сети появились кадры, на которых российский боксер Арсланбек Махмудов обращается к украинцу Александру Усику. Он спросил, даст ли тот "газу" вместе с ним. На что Усик ответил: "We will see", что в переводе с английского означает "Посмотрим".