Попри грубі порушення всіх правил: Росія замінить Україну на чемпіонаті світу

Спортивний арбітражний суд у Лозанні скасував заборону для російських хокейних збірних брати участь у міжнародних змаганнях. Тож росіяни можуть узяти участь уже в наступному чемпіонаті світу, куди вперше за 20 років вийшла збірна України.

Це рішення прийнято ще й на тлі того, що Федерація хокею Росії офіційно та публічно проводить роботу на окупованих територіях, про що повідомляє "Трибуна". А це пряме порушення всіх міжнародних спортивних норм.

Що робить Федерація хокею Росії на окупованих територіях

Видання "Трибуна" опублікувало розслідування, в якому перевірило діяльність Федерації хокею Росії на окупованих територіях. Вона навіть не приховує своєї незаконної роботи та робить публічні звіти.

Зокрема, у вересні 2025 року ФХР повідомляла, що разом із Міжнародним дитячим центром "Артек" проводить тематичні хокейні заходи. Нагадаємо, що "Артек" розташований в окупованому Криму.

Того ж року й там же в Криму, але цього разу у Сімферополі, ФХР проводила навчально-тренувальні збори арбітрів Республіки Крим під керівництвом Антона Пономаренка, який є фахівцем сочинської філії ФХР.

Команда "Дизель" з окупованого Луганська брала участь у першості Південного федерального округу Росії серед юніорів до 18 років 2008 року народження. Важливо, що ця ж команда вже заявлена й на новий сезон.

Найголовніше та найбільш обурливе – це зустріч першого віцепрезидента ФХР Романа Ротенберга з головою так званої ДНР Денисом Пушиліним. Улітку 2026 року навіть було підписано угоду між "ДНР" й академією "Червона машина юніор" про розвиток дитячо-юнацького та масового хокею в регіоні.

Крім того, ФХР ще й проводить аматорські змагання в окупованому Донецьку. Зокрема, там розпочинався один із етапів Всеросійського чемпіонату Нічної хокейної ліги. А ще команди з окупованих міст України заявлені на інші турніри під егідою ФХР.

Чому Росія може замінити Україну на чемпіонаті світу з хокею

Через рішення суду в Лозанні Україна ризикує лишитись без чемпіонату світу. Повернення Росії у світовий хокей означатиме те, що її поновлять у тому ж дивізіоні, звідки її виключили. А це означає, що Україні, можливо, знову доведеться виступати в дивізіоні 1А.

Інформацію про це підтвердив уже й президент Шведської хокейної асоціації Андерс Ларссон. Він повідомив, що росіяни посядуть місце українців на майбутньому чемпіонаті світу.